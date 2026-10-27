Пашков: от выборов в Израиле зависит продолжение военных операций в регионе

Выборы в Израиле назвали решающими для продолжения боевых операций Пашков: от выборов в Израиле зависит продолжение военных операций в регионе

Москва27 окт Вести.От результатов парламентских выборов в Израиле зависит продолжение военных операций в регионе. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков в комментарии для "Соловьёв Live".

По его словам, все лидеры израильских партий на данный момент находятся в ожидании того, каким будет результат выборов.

Вопрос стоит об отношении Израиля к войне и к миру. Будет ли в ближайшее время война с Ираном? Будет ли продолжаться военная операция в секторе Газа и в Ливане? Все это зависит от сегодняшних выборов. Поэтому в Израиле так напряженно ждут их результатов. Ждут, останется ли у власти Биньямин Нетаньяху, у которого очень много сторонников в Израиле, или все-таки многочисленная, но разрозненная оппозиция сумеет объединиться вокруг Гади Айзенкота, и мы увидим нового лидера в Израиле сказал Сергей Пашков

Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам, для участия в них зарегистрированы 36 партий, электоральный барьер составляет 3,25%.

Ключевыми оппозиционными силами являются центристская партия "Яшар" во главе с генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом, центристский блок "Бэ-Яхад" экс-премьера Нафтали Беннета и правая партия "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.

Центральная избирательная комиссия сообщит предварительные результаты 29 октября, а окончательные итоги должны быть официально опубликованы не позднее 4 ноября.