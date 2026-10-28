В Израиле зафиксировали самую высокую явку на выборах с 1999 года ЦИК Израиля: проголосовать на парламентских выборах пришли почти 78% граждан

Москва28 окт Вести.В Израиле зафиксирована самая высокая итоговая явка на парламентские выборы с 1999 года. Отдать свой голос пришли почти 78% граждан. Это следует из данных центральной избирательной комиссии страны.

По данным ЦИК, на выборах проголосовали 5,7 миллиона граждан Израиля из 7,3 миллиона имеющих право на голосование​​​. Явка была на 7,1% выше, чем на выборах 2022 года.

По данным местных СМИ, ни правящая коалиция израильского премьера Биньямина Нетаньяху, ни оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом не набирают большинства в 120-местном парламенте (Кнессете) Израиля. Однако почти все опросы свидетельствуют о том, что партия "Ликуд" Нетаньяху наберет наибольшее количество мандатов.

Ранее журналист ИС "Вести" Сергей Пашков рассказал, почему смена власти в Израиле не изменит отношения с Россией.