Посол Израиля: итоги парламентских выборов не отразятся на отношениях с Россией

Посол Израиля назвал неизменным курс на укрепление отношений с РФ после выборов Посол Израиля: итоги парламентских выборов не отразятся на отношениях с Россией

Москва28 окт Вести.Любой результат парламентских выборов в Израиле не сможет негативно отразиться на отношениях еврейского государства с Россией, заявил РИА Новости израильский посол в Москве Одед Йосеф.

Я думаю, что ни один из возможных итогов выборов не повлияет на значение, которое Израиль продолжает придавать отношениям с Россией, и на наше стремление укреплять их подчеркнул глава дипмиссии

По его словам, руководство Израиля неизменно понимает важность укрепления связей с Россией.

27 октября в Израиле прошли выборы в Кнессет, на 120 мест претендуют кандидаты от 36 партий.

По данным exit poll, лидирует правящий блок во главе с партией "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который может получить в парламенте 24–25 мест.

Его главный конкурент партия "Яшар" под руководством генерал-лейтенанта Гади Айзенкота пока занимает второе место и может заместить в новом созыве Кнессета 21–22 мандата.

Итоговая явка составила 77,7%, что стало самым высоким показателем с момента выборов в 1999 году.