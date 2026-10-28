Пашков: Нетаньяху может сформировать правительство с помощью идеи войны с Ираном Пашков: Нетаньяху может сформировать правительство вокруг идеи войны с Ираном

Москва28 окт Вести.Идея войны с Ираном может стать объединяющей для Израиля и позволить действующему израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать правительство национального единства. Такое мнение высказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" руководитель ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков.

По словам журналиста, по результатам подсчета почти 50% голосов партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" остается лидером, партией, которая объединяет вокруг себя наибольшее число израильских избирателей.

Партия [Нетаньяху] "Ликуд" может претендовать примерно на 27 депутатских мандатов, в то время как его главный соперник, боевой генерал Гади Айзенкот, бывший начальник Генерального штаба, пока получает 22 избирательных мандата. Но… для Израиля это не имеет абсолютного и решающего значения. Решающее значение — сумеет ли лидер победившей партии сплотить вокруг себя коалицию парламентского большинства, этот пресловутый 61 мандат плюс в 120-местном Кнессете. И сейчас, очевидно, шансы предпочтительнее у Биньямина Нетаньяху, чем у Гади Айзенкота отметил Пашков

Журналист указал: ночью, появившись перед своими сторонниками в штаб-квартире "Ликуда", Биньямин Нетаньяху заявил о том, что у Израиля появилась уникальная возможность вместе с его американским союзником нанести решающий, окончательный удар по Ирану и, как он говорил еще накануне выборов, поменять политический режим в Исламской Республике.

Эти заявления звучат слишком часто, чтобы быть просто таким предвыборным трюком или трюком, способным объединить вокруг Биньямина Нетаньяху так нужные ему недостающие депутатские мандаты. Это уже похоже на серьезную декларацию намерений. Тем более что накануне голосования здесь, в Тель-Авиве, небо гудело от звуков реактивных двигателей самолетов израильских Военно-воздушных сил. Все время что-то происходит, какое-то движение, какая-то подготовка - она прямо ощущается. Такое ощущение, что она звенит, висит в воздухе сообщил Пашков

При этом, отметил журналист, оппоненты Нетаньяху вовсе не намерены отговаривать его от участия в войне с Ираном.

Биньямин Нетаньяху за долгие годы своего премьерства сумел выстроить ситуацию так, что вся его оппозиция поддерживает его повестку дня, особенно внешнеполитическую. Надо воевать в Газе? Да, надо, только, Нетаньяху, ты недостаточно решительно воюешь. Надо воевать с Ираном? Да, надо, и менять режим надо, только, Нетаньяху, ты не доделал то, что собирался сделать. Вот такого рода критика звучит со стороны оппозиции. Разве что Айзенкот старался уходить от таких вот прямых заявлений, но ясно, что и он не будет возражать против войны. А что эта война может дать с точки зрения политтехнологий? Ведь война — это общий враг, это национальное единство, и под это дело предложить недавним оппонентам войти в коалицию национального единства очень даже можно. Это ведь уже было сделано в 2023 году подчеркнул Пашков

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил новые американские удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс.