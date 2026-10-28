В Израиле до подведения итогов выборов распорядились вновь открыть бомбоубежища Журналист ИС "Вести" Пашков: в Израиле открыли бомбоубежища на фоне выборов

Москва28 окт Вести.В Израиле муниципалитеты некоторых районов распорядились открыть бомбоубежища, не дожидаясь результатов выборов в парламент (Кнессет). Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

По словам корреспондента, после голосования на выборах раскол в израильском обществе сохранился, и Кнессет нового созыва вряд ли станет образцом национального единства.

И в этих условиях вновь может возникнуть искушение использовать войну как способ сплотить общество вокруг лидера… Но уже загодя, не дожидаясь специального указания службы тыла, израильские муниципалитеты на севере, в центре и на юге страны распорядились открыть бомбоубежища и подготовить все необходимое для обеспечения безопасности гражданского населения рассказал Пашков

Ранее журналист выразил мнение, что идея войны с Ираном может стать объединяющей для Израиля и позволить действующему израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать правительство национального единства.

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сохраняет первое место на парламентских выборах, состоявшихся 27 октября, после подсчета 84,5% бюллетеней. Вторую строчку занимает главный конкурент Нетаньяху Гади Айзенкот с партией "Яшар".