Москва28 окт Вести.Предварительные итоги парламентских выборов в Израиле, которые состоялись 27 октября, лишь подтверждают назревший раскол в обществе. Такое мнение ИС "Вести" высказала востоковед и политолог Елена Супонина.

По ее словам, то, что явного победителя на парламентских выборах не будет, прогнозировалось задолго до проведения голосования.

То, что ни один из кандидатов не наберет достаточного количества голосов, чтобы сформировать коалицию без дополнительных переговоров, было ясно. И это было ясно даже не накануне выборов, а еще в начале и середине года. Опросы показывали, что часть общества, примерно 50%, выступает за Нетаньяху, а часть - за то, чтобы его поменять. И выборы только подтвердили этот расклад заявила она

Супонина подчеркнула, что даже рекордная явка на прошедших выборах не сильно отразилась на итогах голосования.

Говорят, что впервые даже не за 30 лет, а за полвека, такая высокая явка в Израиле. Это может быть удивительно, но на результат выборов это не повлияло, а лишь показало, что народ активен, отстаивая свою точку зрения. А в этой точке зрения израильское общество раскололось надвое сказала эксперт

По предварительным подсчетам голосов партия "Ликуд" во главе с действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах и может забрать 54 места в парламенте страны. Блок оппозиции во главе с Гади Айзенкотом может получить в парламенте 47 мест, а арабские партии - 19 мест. При этом, чтобы сформировать правящее большинство в кнессете, необходима коалиция, контролирующая 61 место.