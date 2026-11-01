Востоковед рассказал, что изменят итоги парламентских выборов в Израиле Востоковед Смирнов: "партия войны" победила на выборах в Израиле

Москва1 ноя Вести.Победу на парламентских выборах в Израиле одержала "партия войны", результаты голосования едва ли приведут к изменению политического курса страны, считает заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Виктор Смирнов.

Ранее ЦИК Израиля подвел итоги после подсчета 100% голосов на парламентских выборах. Блок премьера Израиля Биньямина Нетаньяху получил 53 места в кнессете, не набрав большинства в 61 мандат для формирования кабмина. Оппозиционный блок набрал 48 мандатов, арабские партии — 19.

Ученый отметил РИА Новости, что пока рано говорить о том, кто сформирует правительство.

По его мнению, победила "партия войны", и она точно не допустит к этому процессу арабов, так как они не вписываются в концепцию "еврейского государства". При этом сотрудничество с ними – это залог нормализации ситуации как внутри страны, так и вокруг нее, считает исследователь.

Начались довольно нервные переговоры о том, кто и на каких условиях сформирует кабмин. Впрочем, принципиального значения все это не имеет. Стратегический курс Израиля не изменится, это касается и внешней политики, и отношения к палестинцам. Может быть, скорректируют риторику – не больше добавил эксперт

Смирнов также указал, что голосование выявило раскол в правом лагере, и его участникам становится все труднее договариваться.

Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают возобновление ударов по Ирану.