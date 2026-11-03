Трамп хочет стать премьером Израиля, если соотечественники "устанут" от него

Трамп заявил о готовности стать премьером Израиля Трамп хочет стать премьером Израиля, если соотечественники "устанут" от него

Москва3 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп допустил, что может стать премьером Израиля, если американцы "устанут" от него.

По его словам, сейчас его поддерживают почти все израильтяне, поскольку он "остановил Иран".

Мой рейтинг одобрения в Израиле составляет 99%. Можете себе представить? Более того, если американцы когда-нибудь устанут от меня, я перееду в Израиль и стану премьер-министром сказал Трамп в эфире телеканала Fox News

Ранее Дональд Трамп сообщил, что с 2027 года США прекратят выделять Израилю финансовую поимощь на военные нужды. Соответствующая договоренность с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху была достигнута несколько месяцев назад, уточнил он.