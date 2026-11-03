Трамп объявил о прекращении финансирования военных расходов Израиля с 2027 года

США прекратят оказывать Израилю военную помощь со следующего года Трамп объявил о прекращении финансирования военных расходов Израиля с 2027 года

Москва3 ноя Вести.США прекратят ежегодно выделять Израилю финансовую помощь на военные нужды с 2027 года. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, договоренность была достигнута с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху несколько месяцев назад.

Что касается выплат, мы договорились с Нетаньяху, что даем Израилю в год 4 миллиарда долларов. Несколько месяцев назад мы заключили соглашение о прекращении этой практики сказал Трамп

Он уточнил, что регулярное финансирование завершится в конце 2026 года. По мнению Трампа, Израиль больше не нуждается в ежегодной поддержке, однако может попросить дополнительную помощь в случае необходимости.

Американский лидер также отметил, что некоторые представители Демократической партии и политики левых взглядов критикуют республиканцев за поддержку Тель-Авива.

Ранее Трамп прокомментировал вопрос о взаимоотношениях с Нетаньяху. Американский лидер признался, что "никому не доверяет".