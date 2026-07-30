Москва30 июл Вести.Причиной планов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от военной помощи из США, является желание понравиться президенту США Дональду Трампу, который любит "считать деньги". Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Он добавил, что названный Нетаньяху срок в 10 лет является довольно большим, в течение которого много чего может измениться.

Здесь в словах Нетаньяху желание загрузить собственный военно-промышленный комплекс израильский или просто понравиться Трампу, поскольку тот считает деньги и, наверное, будет рад отказаться от очередного нахлебника в данном случае в виде Израиля. Ну, в этой формуле, с которой выступил Нетаньяху, решающим является слово «десять лет». За 10 лет Бог его знает, что будет. Здесь речь идет о такой определенной цели. Но параллельно, да, в настоящее время с точки зрения развития военной техники [израильтяне] являются лидерами сказал Бакланов

Ранее Бакланов объяснил, что влияет на дальнейшие планы Трампа. По его словам, американский президент не обращает никакого внимания на внешние факторы и будет поступать только так, как хочется ему.