Москва3 ноя Вести.Заявление президента США Дональда Трампа о скором прекращении финансовой поддержки военных нужд Израиля стало неожиданностью для Тель-Авива, заявила газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что соглашение о помощи между странами первоначально было рассчитано до 2028 года, а потому новость о его досрочном прекращении вызвала у израильских военных много вопросов.

Один источник в Армии обороны Израиля отказался от комментариев, а другой выразил удивление… Похоже, все оборонное, дипломатическое и финансовое ведомства оказались застигнуты врасплох и теперь ждут, когда [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху разъяснит последствия этого заявления говорится в публикации

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США с 2027 года перестанут выделять Израилю финансовую помощь для покрытия его военных нужд, поскольку страна больше в ней не нуждается. По его словам, он достиг этой договоренности с Биньямином Нетаньяху несколько месяцев назад.