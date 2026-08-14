Axios: Трамп может не поддержать Нетаньяху на выборах в Израиле

Трамп перестал поддерживать Нетаньяху перед выборами, пишет Axios Axios: Трамп может не поддержать Нетаньяху на выборах в Израиле

Москва14 авг Вести.Президент США Дональд Трамп пока не оказал необходимой поддержки премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в преддверии выборов в кнессет (израильский парламент). Об этом пишет портал Axios.

Портал указал на низкий рейтинг Нетаньяху: его коалиция в скором времени может сократиться с 68 до 49-53 мест, чего недостаточно для формирования правительства, тогда как основной его конкурент, бывший глава Генштаба Гади Эйзенкот, занимает лидирующие позиции в большинстве рейтингов.

Отмечается, что Трамп расценивает парламентские выборы как вопрос осуществления своей стратегии по Ближнему Востоку. В Белом доме заявили, что внутриполитическая обстановка Израиля больше не должна мешать Вашингтону реализовать собственную региональную повестку.

Ранее сообщалось, что старший советник и зять американского лидера Джаред Кушнер планирует посетить Израиль на следующей неделе, чтобы провести переговоры по ситуации вокруг сектора Газа.