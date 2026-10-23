Израиль проведет крупнейшую с 1967 года операцию на Западном берегу реки Иордан

Израиль объявил о крупнейшей за почти 60 лет операции на Западном берегу Иордана Израиль проведет крупнейшую с 1967 года операцию на Западном берегу реки Иордан

Москва23 окт Вести.Армия обороны Израиля планирует провести на Западном берегу реки Иордан крупнейшую с 1967 года операцию. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Он отметил, что сроки операции пока не разглашаются.

Эвакуируем жителей. Мы будем ходить от дома к дому. Мы вывезем оттуда оружие, и вся террористическая инфраструктура будет уничтожена пояснил Нетаньяху

23 октября израильский премьер-министр заявил, что приказал армии готовить полную изоляцию палестинских территорий на Западном берегу. Это произошло после того, как двое вооруженных радикалов напали на военнослужащих ЦАХАЛ в районе перекрестка "Иудея".

Нападавшие были ликвидированы. В результате инцидента пять человек получили ранения, состояние двоих – критическое.