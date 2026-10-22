Axios: Израиль провел учения у границы с Ираном для демонстрации силы

СМИ раскрыли, зачем истребители Израиля провели учения у границы с Ираном Axios: Израиль провел учения у границы с Ираном для демонстрации силы

Москва22 окт Вести.Десятки истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля участвовали в учениях вблизи границы с Ираном с целью демонстрации силы, сообщает портал Axios.

Израильские истребители приблизились к границе с Ираном, а затем развернулись и легли на обратный курс.

В учениях участвовали десятки истребителей и самолетов-заправщиков. уточняет Axios

Израиль заранее уведомил США и назвал операцию тренировочным вылетом.

Газета The Financial Times написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается возобновления масштабной военной операции против Ирана и призывает Белый дом "завершить начатое".