Москва1 сен Вести.Более 200 бывших высокопоставленных военных, чиновников и представителей профессионального сообщества Израиля призвали правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху остановить нападения еврейских поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, обращение подписали два экс-премьера Израиля, более 30 отставных генералов армии и военно-воздушных сил, а также бывшие руководители специальных служб.

Авторы документа охарактеризовали происходящее как еврейский терроризм и этнические чистки и потребовали прекратить подобные действия.

Они утверждают, что власти не только допускают насилие, но и проводят целенаправленную политику, к которой, по их версии, причастны армия, служба внутренней безопасности "Шин-Бет" и полиция.

Ранее в МИД Турции заявили, что в мире перестали доверять Нетаньяху.