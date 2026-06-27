Активисты вышли на митинг против правительства в Тель-Авиве

Жители Израиля вышли на антиправительственные митинги Активисты вышли на митинг против правительства в Тель-Авиве

Москва27 июн Вести.Жители Израиля вышли на антиправительственный митинг. Главная демонстрация проходит в центре Тель-Авива, пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Уточняется, что акция протеста проходит на центральной площади, где сотни сторонников левого политического спектра выступают против политики правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху​​​.

Подчеркивается, что перед митингом демонстранты прошли маршем по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам. В руках у них плакаты с призывами к защите демократических ценностей. Также протестующие выступают против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

На месте проведения митинга дежурит полиция. Пока сообщений о столкновениях с сотрудниками правопорядка нет.

Антиправительственные митинги регулярно проходят не только в Тель-Авиве, но и других крупных израильских городах. Так, 16 мая в столице Израиля сотни израильтян вышли на демонстрацию против нынешнего руководства страны.