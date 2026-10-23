Израиль намерен изолировать Хеврон и весь Западный берег после теракта Нетаньяху распорядился подготовить блокаду Западного берега после стрельбы

Москва23 окт Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и силовым структурам немедленно блокировать город Хеврон и подготовиться к полной изоляции Западного берега реки Иордан. Об этом говорится в заявлении, которое распространила его канцелярия.

Решение принято после вооруженного нападения, в результате которого пострадали пять человек.

Я приказал силам безопасности и армии немедленно ввести блокаду города Хеврон и подготовиться к полной изоляции всей территории Иудеи и Самарии, начиная с сегодняшнего дня говорится в заявлении израильского премьера

Нетаньяху также сообщил об усилении мер безопасности, направленных на предотвращение новых нападений. По его словам, израильские силовики проводят масштабные задержания.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что утром в пятницу двое вооруженных неизвестных открыли стрельбу в районе Хеврона. Военнослужащие ликвидировали нападавших. Власти Израиля квалифицировали произошедшее как теракт.