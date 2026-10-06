ЦАХАЛ готовится к полномасштабной операции против ПНА на Западном берегу

Израильская армия получила приказ готовиться к возможной войне с силами ПНА ЦАХАЛ готовится к полномасштабной операции против ПНА на Западном берегу

Москва6 окт Вести.Армии Израиля поручено подготовиться к возможным полномасштабным боевым действиям против силовых формирований Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

На правительственном совещании Кац отметил, что ЦАХАЛ должен быть готов к ситуации, при которой силы безопасности ПНА и связанная с ней организация "Танзим" применят оружие против израильтян.

В таком случае будет объявлена война ПНА, и Армия обороны Израиля начнет полномасштабное наступление в соответствии с подробным планом, разработанным и одобренным премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху и мной на основе принципов, изложенных для Армии обороны Израиля цитирует Каца The Times of Israel

По оценке Каца, возможная военная кампания будет "короткой и мощной".

В операции предполагается задействовать сухопутные подразделения и военно-воздушные силы. По словам Каца, план также предусматривает устранение и изгнание высокопоставленных должностных лиц ПНА, уничтожение оружия и инфраструктуры, а также масштабную эвакуацию жителей в городах и лагерях беженцев.

Ранее сообщалось, что израильская сторона перекроет все КПП на границе с сектором Газа в связи с третьей годовщиной атаки боевиков ХАМАС на израильскую территорию. Кроме того, 5 и 7 октября действует режим полной изоляции палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.