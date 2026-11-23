N12: в ЦАХАЛ предупредили об угрозе регионального конфликта при ударе по Ирану

ЦАХАЛ предупредил о рисках возможной атаки Израиля на Иран N12: в ЦАХАЛ предупредили об угрозе регионального конфликта при ударе по Ирану

Москва23 ноя Вести.По данным военной разведки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), одностороннее нападение Израиля на Иран может привести к большому региональному конфликту, сообщает телеканал N12.

Предупреждение сделано на фоне сообщений о том, что Израиль может нанести удар по Ирану без поддержки или одобрения со стороны США, отмечает телеканал.

Управление военной разведки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредило: израильский удар по Ирану может спровоцировать конфликт на дополнительных фронтах уточняет N12

Речь идет о возможном региональном конфликте с участием Ливана, Сирии и сектора Газа.

Газета Israel Hayom передала, что разведслужба "Моссад" проинформировала Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США о том, что Иран якобы намерен совершить покушение на президента США Дональда Трампа.

Между тем издание The Financial Times написало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху каждый день звонит Трампу с призывом возобновить военные действия против Ирана.