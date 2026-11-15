Israel Hayom: Израиль передал ЦРУ данные об угрозе Трампу со стороны Ирана

Разведка Израиля предупредила США о возможной угрозе Трампу и его администрации Israel Hayom: Израиль передал ЦРУ данные об угрозе Трампу со стороны Ирана

Москва15 ноя Вести.Израильская разведка "Моссад" вновь передала ЦРУ информацию о якобы готовящихся Ираном покушениях на президента США Дональда Трампа и высокопоставленных представителей американской администрации, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на неназванных официальных лиц США и Израиля.

По данным издания, разведывательная информация была предоставлена в ответ на запрос американских спецслужб.

Разведка "Моссад" предоставила ЦРУ данные, согласно которым Иран намерен сделать своей целью президента Дональда Трампа и высокопоставленных членов его администрации утверждается в публикации газеты

Ранее сообщалось, что Израиль уже несколько раз за последний год предупреждал Вашингтон о предполагаемых планах Ирана совершить покушение на Трампа. При этом американская разведка не смогла независимо подтвердить эти сведения.