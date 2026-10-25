NYT: КСИР готовит покушения на послов и других официальных лиц США

США заподозрили Иран в создании подразделения для устранения американцев NYT: КСИР готовит покушения на послов и других официальных лиц США

Москва25 окт Вести.Иран находится на "продвинутой стадии" планирования покушений на американские официальные лица, что тревожит администрацию США. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет об элитном подразделении Корпуса стражей Исламской революции "Отряд 840", способным решать подобные задачи.

По данным газеты, жертвами покушений могут стать американские послы на Ближнем Востоке. Иранские чиновники подтвердили NYT, что дипломаты США считаются законной целью для КСИР.

Как сообщает издание, подготовка к атакам на американцев связана с намерениями США и Израиля осуществить новые масштабные удары по территории Ирана.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что Исламская Республика не позволит кораблям ВМС США войти в акваторию Персидского залива и проводить там военные операции.