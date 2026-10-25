Генштаб ВС Ирана: Тегеран не допустит захода кораблей ВМС США в Персидский залив Иран не допустит захода кораблей ВМС США в Персидский залив

Москва25 окт Вести.Иран не позволит кораблям ВМС США войти в акваторию Персидского залива и проводить там военные операции, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Али Абдоллахи в интервью телеканалу IRIB.

Мы ни при каких обстоятельствах и ни в какое время не допустим присутствия военных кораблей США в Персидском заливе. Президенту США остается лишь мечтать о том, чтобы увидеть американские вооруженные силы в Персидском заливе. С этой мечтой он и уйдет в могилу отметил Абдоллахи в эфире IRIB

Новое нападение на Иран со стороны США встретит решительный и мощный ответ Тегерана, подчеркнул генерал.

Опыт недавних боевых действий против США и Израиля позволил Ирану лучше подготовиться к отражению новых атак, а решимость Тегерана оказывать сопротивление ничуть не ослабла, уточнил Абдоллахи.

Новая военная техника, разработанная и усовершенствованная иранскими специалистами, превосходит по своим показателям предыдущие образцы, заключил начальник Генштаба ВС Ирана.

Между тем Иран может за один час сделать Израиль невозможной для проживания территорией, заявил глава комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в соцсети X.