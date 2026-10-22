Москва22 октВести.Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили об ударах по четырем судам в северной части Персидского залива.
По информации КСИР, суда участвовали в незаконной транспортировке нефти, когда по ним были нанесены удары. После этого на них вспыхнул пожар.
Иранские представители обратились к США с предупреждением, что продолжающиеся провокации могут привести к более масштабным ответным мерам в отношении американских военных баз в регионе.
Ранее иранские военные сообщили о трех судах, подорвавшихся на морских минах к западу от Ормузского пролива.