КСИР сообщил о поражении четырех судов с нефтью в Персидском заливе

Иран сообщил о новых ударах по судам в Персидском заливе КСИР сообщил о поражении четырех судов с нефтью в Персидском заливе

Москва22 окт Вести.Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили об ударах по четырем судам в северной части Персидского залива.

По информации КСИР, суда участвовали в незаконной транспортировке нефти, когда по ним были нанесены удары. После этого на них вспыхнул пожар.

Иранские представители обратились к США с предупреждением, что продолжающиеся провокации могут привести к более масштабным ответным мерам в отношении американских военных баз в регионе.

Ранее иранские военные сообщили о трех судах, подорвавшихся на морских минах к западу от Ормузского пролива.