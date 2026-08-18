Аракчи: Иран вступает за полное окончание войны, а не за прекращение огня

Аракчи рассказал, за что действительно выступает Тегеран Аракчи: Иран вступает за полное окончание войны, а не за прекращение огня

Москва18 авг Вести.Тегеран намерен добиться полного завершения боевых действий, а не временного прекращения огня в зоне Персидского залива. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его слов приводит Tasnim.

Иран передал посредникам, что Тегеран не принимает прекращение огня, война должна закончиться так, чтобы больше не повторилась сказал он

По мнению Аракчи, военный конфликт в зоне Персидского залива доказывает, что США "не могут защитить даже свои собственные базы". Он добавил, что обеспечение стабильности в регионе должно основываться на коллективной безопасности и взаимном разрешении экономических конфликтов.

Аракчи также отметил эффективность посреднической роли Катара и Пакистана в переговорном процессе между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее Аракчи заявил, что Вашингтон умоляет Тегеран о переговорах.