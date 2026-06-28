Москва28 июнВести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости создания новой структуры безопасности в регионе, которая исключала бы присутствие или вмешательство любых внешних государств.
По его словам, с учетом новых обстоятельств всем странам региона необходимо пересмотреть подходы к обеспечению безопасности Персидского залива и региона в целом.
Нам необходимо выработать новый формат, который охватывал бы все страны региона и исключал бы присутствие или вмешательство любых государств извне.передает его слова Telegram-канал Clash Report
Ранее Аракчи заявил, любое внешнее вмешательство в ситуацию вокруг Ормузского пролива лишь усилит напряженность в акватории и не поможет восстановлению судоходства.