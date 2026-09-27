Азизи: страны Ближнего Востока не должны помогать США с атаками на Иран

Иран призвал страны Ближнего Востока не помогать США с атаками на Тегеран Азизи: страны Ближнего Востока не должны помогать США с атаками на Иран

Москва27 сен Вести.Страны Ближнего Востока не должны сотрудничать с США в действиях против Ирана и полагаться на американский "зонтик безопасности", заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, сообщает РИА Новости.

Обращаясь к странам региона [Ближнего Востока], Азизи призвал их не сотрудничать с мерами США против Ирана и не полагаться на американский "зонтик безопасности" приводит РИА Новости слова Азизи

Иран ответит на любую новую атаку со стороны США, особенно по иранским ядерным объектам, заключил Азизи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что диалог между Ираном и США на высшем уровне невозможен. США постоянно нарушают взятые на себя обязательства, потому возобновление переговоров возможно лишь после восстановления доверия между странами.

Между тем президент США Дональд Трамп отверг предложение Тегерана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. При этом Трамп не уточнил, чем мотивировал это решение.