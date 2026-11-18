Израильская армия начала новую операцию против ХАМАС в секторе Газа ЦАХАЛ начал уничтожать военные объекты ХАМАС в центральной части Газы

Москва18 ноя Вести.Вооруженные силы Израиля при поддержке Службы общей безопасности ШАБАК начали операцию по уничтожению военных объектов движения ХАМАС в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает портал Ynet.

Журналисты добавляют, что ЦАХАЛ отдает приоритет объектам, которые представляют угрозу для израильских силовиков.

Издание The Times of Israel, в свою очередь, сообщает, что Армия обороны Израиля не публиковала никаких данных о начале операции. Впрочем, палестинские журналисты подтверждают, что израильская бронетехника двинулась в центр Газы.

18 ноября ЦАХАЛ отчитался о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа. Один был уничтожен в районе города Хан-Юнис, второй – около города Джабалия.

Между тем министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вооруженные силы еврейского государства не намерены уходить из сектора Газа, Ливана и Сирии до тех пор, пока все угрозы не будут устранены.