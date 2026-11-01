Армия Израиля избегает убийства некоторых представителей ХАМАС в секторе Газа The Jerusalem Post: ЦАХАЛ не уничтожает в Газе некоторых представителей ХАМАС

Москва1 ноя Вести.Решение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не наносить удары по муниципальным чиновникам ХАМАС обусловлено опасениями, что их убийство может привести к краху государственных институтов в Газе. Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что убийство чиновников может спровоцировать гражданский хаос, с которым в конечном итоге придется бороться Израилю. А международные организации не смогут заполнить вакуум власти, образовавшийся после уничтожения хамасовцев.

Нынешнее правительство, продолжает газета, выступает против того, чтобы Палестинская автономия взяла под контроль сектор Газа, и требует, чтобы управление территорией осуществляла третья сторона, а не ХАМАС.

ЦАХАЛ и Шабак (Общая служба безопасности) поддерживают высокий темп оперативной работы, ежедневно совершая от двух до трех целенаправленных убийств террористов и командиров военного крыла ХАМАС говорится в статье

В число убитых входят преступники, участвовавшие в теракте 7 октября 2023 года, а также другие лица, готовившие нападения на Израиль или принимавшие участие в восстановлении террористической инфраструктуры ХАМАС.

Ситуация на местах свидетельствует о серьезном ослаблении ХАМАС (меньше укрытий, меньше тоннелей и значительная нехватка командиров с оперативным опытом), но она продолжает сохранять контроль над гражданской администрацией сектора Газа, пишет The Jerusalem Post.