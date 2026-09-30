Начальник Генштаба Израиля отказался от поездки в США Глава генштаба ЦАХАЛ отменил визит в США из-за обстановки в Израиле

Москва30 сен Вести.Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир отказался от поездки в США, которая была запланирована на октябрь, ссылаясь на небезопасную обстановку в стране. Об этом сообщил портал Ynet.

По данным издания, отмена визита состоялась еще до последних высказываний премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об угрозах, а высокопоставленный представитель ЦАХАЛ объяснил решение необходимостью присутствия Замира на родине.

В Вашингтоне глава израильского генштаба должен был провести стратегические переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США и главой Центрального командования США (СЕНТКОМ). Стороны намеревались обсудить координацию в сфере безопасности, взаимодействие в связи с конфликтом вокруг Ирана, другие угрозы и подготовку к возможному развитию событий в регионе. Как утверждает Ynet, Замир довел до американской стороны, что в условиях повышенной боеготовности армии Израиля считает неправильным покидать страну и следить за происходящим из-за границы.

Ранее Замир распорядился поднять уровень боеготовности израильской армии перед иудейскими праздниками, которые традиционно считаются особо опасным периодом с точки зрения угроз безопасности. Дополнительными факторами напряжения стали приближающаяся дата: 7 октября исполнится три года с масштабной атаки боевиков движения ХАМАС на Израиль, а 27 октября в стране пройдут парламентские выборы.

Накануне Нетаньяху заявил во время посещения военной базы Тель-Ноф, что перед выборами противники Израиля могут попытаться атаковать страну, и отметил, что израильская армия способна нанести удар по противникам где угодно и когда угодно. Израильский премьер также провел встречу по вопросам безопасности с лидером оппозиции Яиром Лапидом, после которой тот заявил о готовности ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции обеспечить безопасность во время выборов и призвал общество не поддаваться панике.

Тем временем, как сообщает агентство QNA News, во вторник, 29 сентября, в результате израильских ударов по северу сектора Газа погибли не менее восьми человек.