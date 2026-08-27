Глава израильского Генштаба: ЦАХАЛ сталкивается с нехваткой средств Начальник Генштаба Израиля заявил о недостаточном финансировании ЦАХАЛ

Москва27 авг Вести.Глава израильского Генерального штаба Эяль Замир заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сталкивается с проблемой недостаточного финансирования, что оказывает отрицательное влияние на боеготовность, сообщает армейская пресс-служба.

К сожалению, в эти дни мы сталкиваемся с проблемой, касающейся бюджета ЦАХАЛ. В то время, когда ЦАХАЛ действует на всех фронтах, мы должны справляться с нехваткой средств. Такая ситуация наносит ущерб боеготовности ЦАХАЛ сказал Замир в ходе совещания по оценке ситуации

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил ХАМАС о новых ударах по сектору Газа и возможной эвакуации жителей анклава, если запуски беспилотников, воздушных змеев и шаров в сторону Израиля не прекратятся.