The Jerusalem Post: как три года войны изменили израильтян The Jerusalem Post – об эмоциональных последствиях трех лет войны для израильтян

Москва17 окт Вести.С момента основания израильской добровольной организации ERAN (Emotional First Aid) в 1971 году она никогда не получала столько обращений за помощью, как за последние три года. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Разрушительная психологическая травма, страхи и хроническая тревога, вызванные террористическими атаками ХАМАС на юге страны в октябре 2023 года, привели к почти миллиону обращений за помощью: 316 514 в первый год, 320 486 во второй год и 291 911 - в третий.

Шок от террористического вторжения, убийств, захвата заложников, изнасилований и разрушения домов в приграничных с Газой населенных пунктах превратил ERAN в эмоциональное убежище для израильтян всех возрастов пишет издание

На вопрос о том, какое самое значительное изменение в обсуждаемых израильтянами проблемах, Корен сказал:

Со временем население стало чувствовать, что война бесконечна. Они думали, что ее выиграют за несколько месяцев, а не за три года. Эмоциональные последствия оказались невероятными. Это затрагивает всех; это сделало нас народом с гораздо меньшим терпением и связью с окружающей средой. Нам постоянно приходится быть начеку

По его словам, молодые люди, которые рассказывают ERAN о своих проблемах, связанных со школой, учебой в университете, военной службой, перебоями в образовании и неопределенностью в отношении будущего, все находятся в состоянии стресса, потому что их привычный распорядок дня нарушен.

Он добавил, что звонили люди, которые планировали эмигрировать из Израиля из-за страха или безнадежности, но у ERAN нет данных о том, сколько именно таких случаев.