Москва20 сен Вести.Член палаты представителей США Брэд Шерман призвал израильтян взглянуть в лицо данным опросов, показывающим резкое снижение поддержки Израиля со стороны США, сообщает газета The Jerusalem Post.

Ветеран демократической партии, выступающий за Израиль, конгрессмен Брэд Шерман в минувшие выходные выступил с резким предупреждением в адрес Израиля, заявив, что изменение общественного мнения в Америке, продолжающееся насилие со стороны поселенцев, ограниченные инвестиции Израиля в свой дипломатический аппарат и место министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в кабинете министров ставят под угрозу международный авторитет Израиля и его отношения с Соединенными Штатами.

Шерман сослался на фрагмент телекомпании CNN. В этом сюжете было показано резкое изменение отношения американцев к Израилю; приводились результаты четырех отдельных национальных опросов, пишет The Jerusalem Post.

Шерман предупредил, что на кону в отношениях Израиля с Вашингтоном стоит гораздо больше, чем ежегодный пакет военной помощи в 3,8 миллиарда долларов. Речь идет о доступе к американскому оружию и дипломатической поддержке.

Он утверждал, что Израиль не предпринял достаточных мер для реагирования на ухудшение своего имиджа за рубежом.

Израиль не желает предпринимать даже самых незначительных шагов для улучшения своего имиджа в мире. Они не финансируют свое министерство иностранных дел. Бен-Гвир в кабинете министров представляет собой экзистенциальную угрозу. Израиль не сможет выжить без друзей в мире заявил Брэд Шерман

Послание Шермана не было призывом к прекращению американо-израильских отношений, отмечает The Jerusalem Post.

Скорее, это было предупреждение от давнего сторонника Израиля в конгрессе о том, что, по его мнению, израильские лидеры и избиратели недооценивают, насколько существенно изменилась политическая обстановка в Соединенных Штатах, и как последствия дальнейшего снижения общественной поддержки могут выйти далеко за рамки ежегодных дебатов о военной помощи США.

В субботу Бен-Гвир ответил на предупреждение Шермана, заявив, что он будет и дальше действовать в интересах безопасности граждан Израиля, не боясь ничего.