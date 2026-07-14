Москва14 июл Вести.Смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ослабила позиции Израиля по Ирану. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на экспертов.

По информации журналистов, Грэм на протяжении всей карьеры пытался интегрировать Израиль в ближневосточный регион и противостоять влиянию Тегерана там.

Потерять такую возможность - иметь постоянного представителя, который появлялся бы на телевидении, использовал свой авторитет, - это болезненно говорится в публикации

Грэм, как напомнило издание, был одним из самых влиятельных сторонников Израиля в американском Конгрессе и поддерживал еврейское государство по многим вопросам. Сенатор также занимал радикальную позицию в отношении Ирана и нередко призывал к военным ударам по Исламской Республике.

О смерти Линдси Грэма сообщили представители его офиса 12 июля. По информации американских СМИ, политик скончался от остановки сердца после того, как медики госпитализировали его.