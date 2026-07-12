Москва12 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность поехать в США на похороны сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Грэм скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

Премьер-министр Нетаньяху рассматривает возможность полететь на похороны Линдси Грэма цитирует РИА Новости сообщение телеканала

Телеканал также отмечает, что израильский премьер, вероятно, встретится с президентом США Дональдом Трампом, если поездка состоится.

В сегодняшней статье в газете The Jerusalem Post Шарен Хаскель, заместитель министра иностранных дел Израиля, написала, что Вашингтон потерял законодательного гиганта, а Израиль - настоящего друга, огромного сторонника и истинного партнера.

За свою карьеру он десятки раз посещал Израиль, всегда стремясь лично встретиться с лидерами и гражданами и оценить общие проблемы безопасности написала Шарен Хаскель

По ее словам, Грэм выступил против использования международных организаций в качестве оружия против израильских лидеров и солдат и рассматривал американскую поддержку Израиля не просто как акт благотворительности, а как жизненно важное, взаимовыгодное партнерство.

На внешнеполитической арене Линдси Грэм был человеком непоколебимой убежденности, считает израильский дипломат.