ЦАХАЛ проводит военную операцию в секторе Газа В ЦАХАЛ подтвердили начало "целенаправленной операции" в секторе Газа

Москва19 ноя Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила начало совместной со Службой общей безопасности (ШАБАК) операции в секторе Газа. Военные действия сосредоточены к западу от так называемой "желтой линии", сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В среду ЦАХАЛ и ШАБАК начали целенаправленную операцию по уничтожению туннеля террористов к западу от "желтой линии", представлявшего непосредственную и прямую угрозу для израильских войск отмечает пресс-служба

Перед началом операции армия предупредила гражданское население о необходимости не приближаться к этому месту, а также сообщила о перекрытии дорог в этом районе.

Подразделения ЦАХАЛ размещены в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и намерены продолжать свои действия в целях устранения любой угрозы и предотвращения попыток ХАМАС причинить ущерб израильским гражданским лицам или израильским войскам, уточняет пресс-служба ЦАХАЛ.

Портал Ynet сообщил, что военные Израиля начали операцию по уничтожению объектов ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не планирует покидать районы сектора Газа, Ливана и Сирии до тех пор, пока все угрозы не устранены.