Израиль намерен перекрыть все КПП на границе с Газой в годовщину нападения ХАМАС Власти Израиля на 2 дня закроют КПП с Газой и изолируют Западный берег Иордана

Москва4 окт Вести.Израиль перекроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с сектором Газа и установит режим полной изоляции палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан 5 и 7 октября в связи с третьей годовщиной атаки боевиков ХАМАС на израильскую территорию, сообщает Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

Отмечается, что решение о закрытии КПП 5 и 7 октября и изоляции палестинских земель принято на основании оценки обстановки в сфере безопасности и указаний министра обороны Израиля Исраэля Каца.

В обозначенные даты гуманитарная помощь в Газу поступать не будет, говорится в сообщении.

В КОГАТ уточнили, что сбор гуманитарной помощи на палестинской стороне КПП "Керем-Шалом" продолжится в обычном режиме, а само закрытие пунктов пропуска, как заверили в ведомстве, не скажется на гуманитарной ситуации в секторе.

На Западном берегу исключения на КПП будут делать только в гуманитарных, медицинских и других исключительных случаях при условии заблаговременного согласования, пояснили в КОГАТ.

Атака ХАМАС на Израиль произошла 7 октября 2023 года. В тот день боевики палестинского радикального движения напали на приграничные израильские территории, убивая жителей населенных пунктов. В результате нападения боевики взяли в заложники около 250 человек. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения заложников.

Израиль в свою очередь обвиняют в непропорциональном применении силы и массовой гибели мирного населения в Газе, а также в блокаде, из-за которой в анклаве возник гуманитарный и продовольственный кризис. По разным данным, жертвами военной операции стали десятки тысяч палестинцев. Ряд международных организаций и официальных лиц, включая структуры ООН, выдвигали обвинения в военных преступлениях и геноциде, которые сам Израиль категорически отвергает, настаивая, что ведет операцию против военной инфраструктуры ХАМАС.

3 октября 2026 года ХАМАС обвинил Израиль в использовании перемирия как прикрытия для продолжения ударов по сектору Газа. Сам режим прекращения огня, заключенный по инициативе президента США Дональда Трампа в октябре 2025 года, боевые действия фактически не остановил.

На этой неделе начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир отказался от запланированной поездки в Соединенные Штаты, сославшись на небезопасную обстановку перед годовщиной 7 октября.