Москва27 сенВести.Истребители ВВС Израиля нанесли удары по горным районам в окрестностях ливанских городов Джеззин и Набатия, расположенных к северу от реки Литани, сообщает портал Janoubia.
Ударам подверглись подземные укрытия, командные пункты и склады шиитской организации "Хезболла" на высотах Джебель-эр-Рафи, Рейхан и Седжуд, уточняет портал.
Крупнейший форпост сил сопротивления в этом южном районе находится в горной местности Иклим-эт-Туффах. После уничтожения 10 сентября подземных укрытий шиитских отрядов на высотах Али-эт-Тахер Израиль намерен сосредоточить удары на направлении Иклим-эт-Туффаха. После массированных бомбардировок на этом направлении пройдут израильские наземные операции.
Израильские войска проводят ротацию в буферной зоне на юге Ливана.
По сведениям портала, мощные взрывы раздались 27 сентября в населенных пунктах Мадждаль-Зун и Мейс-эль-Джебель, которые обстреляны израильской артиллерией. Огонь из орудий открыт также по городу Заутар-эш-Шаркия. Местные власти сообщили о разрушениях жилых домов и построек.