Израиль нанес мощные авиаудары по горным районам на юге Ливана

Израиль нанес серию авиаударов по целям на юге Ливана Израиль нанес мощные авиаудары по горным районам на юге Ливана

Москва27 сен Вести.Истребители ВВС Израиля нанесли удары по горным районам в окрестностях ливанских городов Джеззин и Набатия, расположенных к северу от реки Литани, сообщает портал Janoubia.

Ударам подверглись подземные укрытия, командные пункты и склады шиитской организации "Хезболла" на высотах Джебель-эр-Рафи, Рейхан и Седжуд, уточняет портал.

Крупнейший форпост сил сопротивления в этом южном районе находится в горной местности Иклим-эт-Туффах. После уничтожения 10 сентября подземных укрытий шиитских отрядов на высотах Али-эт-Тахер Израиль намерен сосредоточить удары на направлении Иклим-эт-Туффаха. После массированных бомбардировок на этом направлении пройдут израильские наземные операции.

Израильские войска проводят ротацию в буферной зоне на юге Ливана.

По сведениям портала, мощные взрывы раздались 27 сентября в населенных пунктах Мадждаль-Зун и Мейс-эль-Джебель, которые обстреляны израильской артиллерией. Огонь из орудий открыт также по городу Заутар-эш-Шаркия. Местные власти сообщили о разрушениях жилых домов и построек.