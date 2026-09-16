Москва16 сен Вести.Администрация президента США Дональда Трампа готовит сделку по продаже Израилю мощных авиабомб на $2,8 млрд, сообщает газета The Washington Post (WP).

США намерены использовать при заключении сделки механизм Foreign Military Financing (FMF). В рамках этой программы Вашингтон предоставляет странам гранты и кредиты для закупок американского вооружения.

О готовящейся сделке уже неофициально уведомили профильные комитеты Конгресса США отмечает WP

Пакет вооружений включает в себя 20 тыс. бомб MK-84, 20 тыс. бомб BLU-117 и 20 тыс. проникающих боевых частей I-2000 Penetrator.

Издание Lebanon Debate написало, что Израиль использовал более 1,1 тыс. тонн взрывчатки, чтобы уничтожить подземные бункеры в Ливане. После ударов образовались сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 4,2.