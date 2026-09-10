Израиль использовал более 1 тысячи взрывчатки для атаки Ливана

Военные Израиля атаковали Ливан более чем 1,1 тысячи тонн взрывчатки Израиль использовал более 1 тысячи взрывчатки для атаки Ливана

Москва10 сен Вести.Военные Израиля использовали более 1,1 тысячи тонн взрывчатки, чтобы ликвидировать подземные бункеры в Ливане.

Как сообщает издание Lebanon Debate со ссылкой на израильские источники, Иерусалим атаковал форпост шиитской организации "Хезболлах" на высотах Али-эт-Тахер на юге Ливана.

Впоследствии атаки, как сообщается, национальный центр геофизики зафиксировал сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 4,2 из-за взрыва в подземных сооружениях. Данную информацию также подтвердили в геологической службе Соединенных Штатов Америки (USGS).