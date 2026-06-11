Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ливана ЦАХАЛ: отмечен пуск ракет со стороны Ливана

Москва11 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракет со стороны Ливана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Зафиксированы ракетные обстрелы с территории Ливана в направлении нескольких населенных пунктов на севере Израиля отмечает ЦАХАЛ

Бойцы ливанского движения "Хезболла" нанесли удар по израильской морской базе "Рас-эн-Накура".

Между тем в Израиле заявили, что ЦАХАЛ продолжит действовать по всей территории Ливана и усилит удары по "Хезболле" после ракетного обстрела со стороны Ирана.