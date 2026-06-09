"Хезболла" завила об атаке по морскому порту в Израиле на границе с Ливаном

"Хезболла" заявила об ударе по израильскому морскому порту на границе с Ливаном "Хезболла" завила об атаке по морскому порту в Израиле на границе с Ливаном

Москва9 июн Вести.Бойцы ливанского движения "Хезболла" нанесли удар по израильской морской базе Рас-эн-Накура, которая расположена в пограничной зоне на юге Ливана.

Бойцы исламского сопротивления в 19​​​.30 во вторник атаковали роем ударных беспилотников морской опорный пункт Рас-эн-Накура говорится в сообщении пресс-службы движения

Там заявили, что проведенная атака стала ответной мерой на нарушения Израилем режима прекращения огня и артиллерийские удары по населенным пунктам в южной части Ливана.

С начала недели "Хезболла" отчиталась о десяти атаках на армию Израиля, сообщалось об ударах по позициям и технике ЦАХАЛ в приграничье, включая использование дронов и ракет.

Ранее в Израиле заявили, что ЦАХАЛ продолжит действовать по всей территории Ливана и усилит удары по "Хезболле" после ракетного обстрела со стороны Ирана.

В понедельник, 8 июня, Израиль и Иран обменялись ударами, после чего Тегеран объявил о прекращении военной операции, одновременно с этим пригрозив более жесткими действиями в случае израильской агрессии на юге Ливана.