Москва9 июнВести.Бойцы ливанского движения "Хезболла" нанесли удар по израильской морской базе Рас-эн-Накура, которая расположена в пограничной зоне на юге Ливана.
Бойцы исламского сопротивления в 19.30 во вторник атаковали роем ударных беспилотников морской опорный пункт Рас-эн-Накураговорится в сообщении пресс-службы движения
Там заявили, что проведенная атака стала ответной мерой на нарушения Израилем режима прекращения огня и артиллерийские удары по населенным пунктам в южной части Ливана.
С начала недели "Хезболла" отчиталась о десяти атаках на армию Израиля, сообщалось об ударах по позициям и технике ЦАХАЛ в приграничье, включая использование дронов и ракет.
Ранее в Израиле заявили, что ЦАХАЛ продолжит действовать по всей территории Ливана и усилит удары по "Хезболле" после ракетного обстрела со стороны Ирана.
В понедельник, 8 июня, Израиль и Иран обменялись ударами, после чего Тегеран объявил о прекращении военной операции, одновременно с этим пригрозив более жесткими действиями в случае израильской агрессии на юге Ливана.