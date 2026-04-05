"Хезболла" заявила об ударе по израильскому военному кораблю у берегов Ливана

Москва5 апр Вести.Ливанское движение "Хезболла" заявило о нанесении удара по израильскому военному кораблю, который, по данным группировки, готовился атаковать территорию Ливана. Об этом говорится в официальном коммюнике движения.

Бойцы Исламского сопротивления нанесли удар по израильскому военному кораблю, находившемуся в 68 морских милях от побережья Ливана и готовившемуся к проведению атак на ливанскую территорию. Удар был нанесен морской крылатой ракетой после нескольких часов наблюдения за целью говорится в заявлении

По утверждению "Хезболлах", зафиксировано прямое попадание в цель.