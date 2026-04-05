14 канал: "Хезболла" атаковала британский корабль, приняв его за израильский

"Хезболла" ударила по британскому военному кораблю, приняв его за израильский

Москва5 апр Вести.Ливанское движение "Хезболла" ошибочно нанесла удар по британскому военному кораблю, приняв его за израильское судно. Об этом сообщил израильский телеканал "14 канал".

"Хезболла" выпустила береговую ракету по британскому военному кораблю, находившемуся примерно в 70 милях от побережья Ливана, приняв его за израильский. По оценкам Израиля, корабль был поврежден говорится в публикации

Удар по судну был нанесен 5 апреля морской крылатой ракетой. Представители движения заявили, что экипаж корабля готовился атаковать территорию Ливана.