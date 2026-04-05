Москва5 апр Вести.Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о якобы имевшем место обстреле британского корабля в Средиземном море. Соответствующий комментарий приводит агентство PA.

Вечером 5 апреля израильские СМИ распространили информацию, что один из кораблей королевского флота подвергся ракетному удару со стороны движения "Хезболла". По данным журналистов, корабль был по ошибке принят за израильский.

Источник в Минобороны заявил, что эти сообщения (об обстреле – прим. ред.) не соответствуют действительности, говорится в материале агентства.

В марте Великобритания направила в восточную часть Средиземного моря корабль HMS Dragon после атаки беспилотником на базу Акротири на Кипре. Кроме того, из Гибралтара в акваторию был направлен корабль RFA Lyme Bay.