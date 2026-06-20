ЦАХАЛ ударил по 44 поселениям на юге и востоке Ливана Израиль атаковал 44 населенных пункта в Ливане

Москва20 июн Вести.Израильские военные в пятницу, 19 июня, нанесли удары не менее чем по 44 населенным пунктам Ливана, и атаки продолжились даже после объявленного режима прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий ливанского военно-полевого командира.

Собеседник агентства подчеркнул, что, несмотря на сообщения о прекращении огня атаки после этого времени продолжались.

Израильская авиация, беспилотники и артиллерия в течение дня наносили удары по югу и востоку Ливана… Ударам подверглись не менее 44 поселений заявил собеседник агентства

По данным ливанского военно-полевого командира, Израиль применял боевую авиацию, беспилотники и артиллерию. Также в ряде районов фиксировались артиллерийские обстрелы с применением фосфорных боеприпасов.

В публикации отмечается, что основная часть ударов пришлась по югу Ливана - это район Набатия, а также поселения Шукин, Хаббуш, Джебшит, Кфар-Тибнит, Мейфадун, Харф, Адшит, Рейхан и ряд других населенных пунктов. На востоке страны удар был нанесен по району Айн-Бурдаи близ Баальбека.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска не покинут южные районы Ливана, пока их присутствие требуется для обеспечения безопасности северных территорий еврейского государства. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане, что, как утверждается, является ответом якобы на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны организации.