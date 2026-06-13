Израиль нанес удары по югу Ливана Ливан сообщает об ударах Израиля по югу страны

Москва13 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по югу Ливана после того, как выпустила предупреждение об эвакуации из более чем 20 населенных пунктов, сообщает Al Arabiya.

По данным ливанского информационного агентства NNA, удары ЦАХАЛ поразили несколько районов, упомянутых в предупреждении, в том числе деревни, расположенные недалеко от Набатии. Под удары также попали районы, не упомянутые в предупреждении об эвакуации. Сообщается об одном погибшем – это местный чиновник.

ЦАХАЛ предупредил жителей Набатии и более 20 населенных пунктов, расположенных в окрестностях города, о необходимости немедленно эвакуироваться к северу от реки Захрани.

Ранее Израиль объявил все районы к югу от реки Захрани "зонами боевых действий" и начал наносить там массированные удары.