Москва13 июл Вести.Израиль нанес новые удары по сельхозугодьям на юге Ливана. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил журналист Станислав Бернвальд.

По словам журналиста, ситуация в Ливане накаляется с каждым днем.

Израиль наносит новые удары по югу республики, бьют не только по гражданской инфраструктуре в так называемой зоне безопасности, но и поражает сельхозугодья, в том числе оливковые рощи. И вот это уже не первый случай. Тут очень важно сказать о том, что именно производство оливок здесь в Ливане – один из основных моментов, и многие живут как раз именно на сельскохозяйственных работах. И вот такой экогеноцид, как его здесь уже прозвали, творится здесь достаточно давно. Поражают не только рощи, но и многие-многие другие объекты именно сельхозугодий