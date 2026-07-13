Москва13 июлВести.Израиль нанес новые удары по сельхозугодьям на юге Ливана. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил журналист Станислав Бернвальд.
По словам журналиста, ситуация в Ливане накаляется с каждым днем.
Израиль наносит новые удары по югу республики, бьют не только по гражданской инфраструктуре в так называемой зоне безопасности, но и поражает сельхозугодья, в том числе оливковые рощи. И вот это уже не первый случай. Тут очень важно сказать о том, что именно производство оливок здесь в Ливане – один из основных моментов, и многие живут как раз именно на сельскохозяйственных работах. И вот такой экогеноцид, как его здесь уже прозвали, творится здесь достаточно давно. Поражают не только рощи, но и многие-многие другие объекты именно сельхозугодийзаявил Бернвальд
Ранее сообщалось, что делегация Соединенных Штатов провела переговоры с командованием ливанской армии в Ливане касательно вывода израильских сил из южных районов страны.