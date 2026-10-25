Москва25 октВести.В Сербии прошли досрочные выборы в Скупщину (парламент). Избирательные участки были открыты с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск).
Республиканская избирательная комиссия (РИК) ранее сообщала о рекордной явке в 64,9%. Всего правом голоса в балканской республике обладают около 6,4 миллиона человек.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Сербии 25 октября. Избиратели выбирали 250 депутатов на четырехлетний срок в однопалатный парламент.
Ранее наблюдатель от российской Госдумы Константин Затулин заявил о попытках вмешательства Евросоюза в выборы в Сербии.