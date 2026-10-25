Сенатор Перминов перечислил все сценарии в случае проигрыша Вучича на выборах Сенатор Перминов: просчитаны сценарии отношений с Сербией при проигрыше Вучича

Москва25 окт Вести.Результаты досрочных парламентских выборов в Сербии не ставят под сомнение дальнейшие отношения с РФ, однако в программах отдельных партий есть контрпункты, которые позволяют говорить о "различных сценариях". Об этом интервью ИС "Вести" сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

Сенатор входит в миссию наблюдателей по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ на досрочных парламентских выборах в Сербии.

Мы анализировали политические программы и позицию отдельных партий, и отношения с Россией не ставятся под сомнение, но есть отдельные контрпункты в программах, которые позволяют говорить о том, что могут быть реализованы различные сценарии заявил Перминов

25 октября в Сербии стартовали досрочные парламентские выборы. Избирателям предстоит выбрать 250 депутатов на четырехлетний срок в однопалатный парламент - Народную скупщину.

Основная борьба за власть развернется между двумя ключевыми политическими силами. С одной стороны, это список "Объединенная Сербия", представляющий правящую Сербскую прогрессивную партию (СПП) под руководством бывшего президента Александра Вучича. С другой стороны, главным оппонентом выступит объединение "Студенческий список", возглавляемое известным кардиологом из Нови-Сада, Илией Срдановичем.

Так, подавший 27 сентября в отставку с поста президента Сербии Вучич заявил, что надеется на расширение и укрепление сотрудничества Москвы и Белграда после парламентских выборов в своей стране.