Сенатор Перминов: нападение на мать Вучича вряд ли повлияет на выборы в Сербии

Сенатор Перминов прокомментировал инцидент с нападением на мать Вучича Сенатор Перминов: нападение на мать Вучича вряд ли повлияет на выборы в Сербии

Москва25 окт Вести.Нападение на мать бывшего президента Сербии Александра Вучича вряд ли повлияет на проведение выборов в стране, однако показывает высокую поляризацию мнений в обществе. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

Сербская полиция после нападения на мать Вучича опасается возникновения беспорядков в центре Белграда в день парламентских выборов.

На проведение выборов в целом, это, наверное, не повлияет, но это характеризует высокую поляризацию мнения в обществе, которая, к сожалению, выплескивается и в такие негативные инциденты прокомментировал инцидент с Ангелиной Вучич Перминов

Он отметил, что в ближайшее время он вместе с группой наблюдателей посетит место инцидента.

О нападении на Ангелину Вучич сообщила Сербская прогрессивная партия (СПП). Уточняется, что на женщину напали агрессивные молодые люди. СПП призвала компетентные органы расследовать случившееся и привлечь виновных к ответственности.

25 октября в Сербии начались досрочные парламентские выборы. Участие в них принимают 19 партий.